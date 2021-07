Meteorolog za N1 govori kada nas čeka osveženje

N1 Info pre 6 sati | Autor:N1 Beograd

Toplotni talas u Srbiji imaće istu snagu do kraja sedmice, s tim što će postojati temperaturna razlika između severnog i južnog dela zemlje, rekao je za N1 meteorolog Slobodan Sovilj.

On je kazao da će temperature na severu iznositi oko 35 stepeni, a na jugu do 40, i da je za to područje izdat crveni meteoalarm. Početkom sledeće sedmice desiće se manji pad temperature, koja će na severu i zapadu iznositi maksimalno 28-31 stepen, a na jugoistoku će i dalje biti toplo sa temperaturom od oko 35 stepeni. U drugoj polovini naredne sedmice ponovo će biti toplo u svim krajevima, rekao je meteorolog. Na pitanje kada nas očekuje pravo osveženje, Sovilj