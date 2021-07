Za godinu dana usvojeno 155 zakona i 106 akata: Dačić: Više nema akata koji čekaju na usvajanje, Skupština je usvojila sve što je došlo u parlament

Blic pre 4 sati

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da je aktuelni saziv parlamenta za godinu dana održao 38 sednica, zasedao 90 radnih dana, usvojio 155 zakona i 106 ostalih akata.

Aktuelni saziv je konstituisan 3. avgusta 2020.godine, podsetio je. “Aktivnost skupštine je započela izborom rukovodstva 24. oktobra, to je još kraći rok od tih godinu dana. Imajući sve to u vidu mislim da smo obavili dobar posao za državu Srbiju, za naše građane i želim na tome da vam čestitam”, rekao je Dačić poslanicima. On je naveo da više nema akata koji čekaju na usvajanje i da je skupština usvojila sve što je došlo u parlament, navodeći da će sledeću sednicu