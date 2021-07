Češka: Za vakcinaciju dva slobodna dana

Nova pre 48 minuta | Autor:Index.hr Autor:Index.hr

Češka vlada saopštila je u petak da je usvojila predlog da svim službenicima državne i javne uprave koji su vakcinisani protiv covid-19 daju dva dodatna slobodna dana.

Ova mera, usvojena u dogovoru sa sindikatima, odnosi se na sve zaposlene vakcinisane od 1. januara, koji mogu da iskoriste dva dodatna dana godišnjeg odmora do kraja godine. „Nisam uspeo da pronađem druge načine da ih motivišem da se vakcinišu. Neki će to možda kritikovati i reći da je to nepravedno, ali mislim da je to pošteno“, rekao je premijer Andrej Babiš, pozivajući privatne kompanije da ponude nešto slično svojim radnicima. „Svaki dobar poslodavac i