Sastanak Trampa i Putina na Aljasci: politički spektakl, različite interpretacije i podrška evropskih lidera

Samit američkog i ruskog predsednika izazvao je podeljene reakcije, ali je podržan kao korak ka miru uz planove za trilateralni sastanak sa Ukrajinom.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin održali su sastanak na Aljasci koji je trajao skoro tri sata. Iako nije postignut dogovor o prekidu rata u Ukrajini, lideri su izrazili spremnost za nastavak dijaloga i dogovorili se o novom susretu. Tramp je ocenio samit kao izuzetno uspešan, a kasniji razgovori sa Zelenskim i evropskim liderima takođe su bili uspešni. Danas Euronews Dnevnik Alo Sputnik Blic

Tokom noći, Rusija je lansirala 85 napadačkih dronova i jednu balističku raketu na Ukrajinu, dok su ukrajinske snage oborile 61 dron. Napadi su se dogodili dok su trajali pregovori na Aljasci. RTV Slobodna Evropa Danas N1 Info

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imao je dug i sadržajan telefonski razgovor sa Trampom nakon sastanka, a planira i trilateralni sastanak sa SAD i Rusijom u Vašingtonu. Evropski lideri su takođe uključeni u razgovore o ishodu samita, a danas je održan vanredan sastanak EU o daljim koracima. Italijanska premijerka Đorđa Meloni i mađarski premijer Viktor Orban pohvalili su ishod samita kao tračak nade za mir. N1 Info Nova Euronews Beta Radio 021 Sputnik Euronews Večernje novosti Blic

Reakcije svetskih lidera su podeljene, ali mađarski premijer Viktor Orban ocenjuje da je svet bezbednije mesto nakon sastanka. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ističe mogućnost obnove dijaloga bez ultimatuma i pretnji. Novi magazin Večernje novosti B92 Politika Blic

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha naglašava da je pojačavanje međunarodnog pritiska na Rusiju i jačanje Ukrajine ključno za postizanje mira, ističući da su Putinova dela pravi pokazatelj njegove spremnosti za okončanje sukoba. B92 Politika

Analize ukazuju da Tramp potencijalno može koristiti Zelenskog kao žrtvenog jarca ukoliko pregovori o Ukrajini ne uspeju, dok je stručnjak za čitanje s usana otkrio simbolične poruke tokom susreta lidera na pisti. Publicista Igor Ivanović ocenjuje da je sastanak korak napred ka smirivanju svetskih problema i smanjenju rizika od svetskog rata. Sputnik Nova Sputnik

Samit je ocenjen kao politički spektakl sa crvenim tepihom i aplauzima, što je protumačeno kao Putinov medijski uspeh, dok je politički rezultat za sada nepoznat. Trampa kritikuju demokrate, evropski zvaničnici i ukrajinski mediji, ali Evropski savet pozdravlja njegove napore i ističe da sledeći korak mora uključiti Ukrajinu. RTS Danas Blic Alo Alo

Slovački premijer Robert Fico pozdravlja proces započet na Aljasci i ističe da će naredni dani pokazati da li će EU podržati ovaj korak ka miru. Večernje novosti

Analiza Slobodne Evrope ukazuje da je Putin dobio svetsku pozornicu, dok Tramp još nije ostvario svoj cilj mirovnog sporazuma, što odražava kompleksnost i izazove samita. Slobodna Evropa

Susret Trampa i Putina izazvao je različite interpretacije o budućnosti sveta i novom poretku, sa strahom da se iza zatvorenih vrata piše mapa sveta koja nikome neće doneti korist. Kurir Politika

Putin je nakon sastanka položio cveće na grobove sovjetskih pilota na Aljasci, u znak poštovanja prema vojnicima iz Drugog svetskog rata, što simbolizuje istorijsku dimenziju susreta. Blic

Visoki političari u Moskvi proglasili su sastanak pobedom Rusije, ističući rusku želju za mirom i dugoročnim rešenjem sukoba, dok su Ukrajina i njeni saveznici ocenili drugačije. Alo

Slovački premijer Robert Fico ocenio je da je sastanak pokrenuo vitalni proces i standardizaciju odnosa između SAD i Rusije, ali da EU trenutno nije zainteresovana za normalizaciju odnosa sa Rusijom. Sputnik