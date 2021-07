Sutra i do 40 stepeni

Radio 021 pre 6 sati

U Novom Sadu će sutra biti veoma toplo.

Minimalna temperatura 23, maksimalna dnevna 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje da će danas i sutra biti veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 34 stepena na severu do 40 na jugu Srbije, u nekim mestima na jugoistoku i do 42. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče na severu zemlje mogući pljuskovi sa grmljavinom. U Srbiji u ponedeljak osveženje za pet do 10 stepeni uz delimično povećanje oblačnosti na severu