Hrvati veličaju "debakl" Srbina: Đoković je specifična roba, ostaće mu nedostižno olimpijsko zlato

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO> AP Srpski as ostao je bez ijedne medalje, u singlu zbog poraza od Aleksandera Zvereva u polufinalu i Pabla Karenja Buste, ali i odustanja od borbe za bronzu u miksu u paru sa Ninom Stojanović.

Neuspeo pokušaj Đokovića da se domogne zlata, samim tim i sna od "Zlatnom slemu", odjeknuo je u svetu, a zanimljiv tekst osvanuo je i u hrvatskim Sportskim novostima. Autorka Renata Beluhan ne veruje da bi Novak mogao do zlata na sledećim Igrama u Parizu 2024. godine. "Zverev je svog velikog prijatelja treći put pobedio u karijeri, ali važnije od 'samo pobjede' je to što mu je oduzeo mogućnost osvajanja olimpijskog zlata i to će lako moguće ostati jedino nedostižno