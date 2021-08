Obradović: Za mesec dana ćemo znati da li će izbori biti slobodni, vlast je na potezu

Danas pre 50 minuta | Miloš D. Miljković

Za tačno mesec dana očekujemo da ćemo znati da li će sledeći izbori u Srbiji biti slobodni i pošteni ili ne, to jest da li će se steći uslovi za to, poručio je lider pokreta Dveri Boško Obradović nakon današnjeg sastanka Radne grupe za međustranački dijalog u Narodnoj Skupštini, na kome je učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. – Što je do Srpskog pokreta Dveri, mi smo dali maksimalan konstruktivan doprinos da dođe do dogovora između vlasti i opozicije.