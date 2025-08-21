Vučić: Posvećeni prijateljskom odnosu sa Rusijom i političkoj stabilnosti u BiH

Beta pre 56 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ostaje posvećena razvijanju prijateljskih odnosa sa Rusijom.

On je na Instagramu napisao da je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom danas razgovarao o svim temama od interesa za obe zemlje "posebno u svetlu susreta na najvišem nivou, koji bi trebalo da se dogodi u najkraćem periodu".

Nije precizirao o kakvom susretu je reč.

"Naglasio sam da ostajemo posvećeni razvijanju prijateljskih odnosa sa Rusijom, uz jasnu odlučnost da čuvamo mir i političku stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini", dodao je.

(Beta, 21.08.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusija

