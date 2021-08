RHMZ izdao upozorenje: Evo gde će biti najgore u naredna dva dana

Prva pre 4 sati | B92

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros novo upozororenje u vezi sa vremenskim prilikama u našoj zemlji.

Naime, upozorenje RHMZ-a tiče se visokih temperatura na području južne i istočne Srbije. "Upozorenje na području južne i istočne Srbije na visoke temperature. Do srede (2. - 4. avgusta) na jugu i istoku Srbije veoma toplo sa najvišom temperaturom do 36 stepeni Celzijusa. Upozorenje je za period od 4.54 sati (2. avgust) do 4.54 časova (4. avgust)", objavio je RHMZ na svojoj internet stranici. Podsećanja radi, od danas do srede visoke temperature očekuju se samo na