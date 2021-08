Direktno! Vučić: Čuo sam se sa Stefanovićem povodom FBI i Belivuka. Ceo posao obavili su MUP i BIA!

Kurir pre 1 sat

Predsednik ističe da je spreman da ode na poligraf povodom optužbi koje su iznete na njegov račun. Ponovio je da se nije sastajao s kriminalcima i da nikada neće isplivati takav snimak, jer on ne postoji

Uslučaju protiv kriminalne grupe Belivuk-Miljković američki FBI nije imao nikakvu ulogu. To je juče ponovio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da se tim povodom čuo sa nekadašnjim ministrom policije Nebojšom Stefanovićem, kojeg je pitao o kakvoj ulozi FBI je govorio pre nekoliko dana u saopštenju. Podrška evropskih službi - On mi je preneo da nije rekao da je FBI imao ulogu u slučaju Belivuk, već je valjda mislio uopšteno. Govorim šta je on meni rekao,