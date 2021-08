Po receptu Putina i Lukašenka: Kako ugušiti masovne proteste i rešiti se protivnika i da li su demonstracije zaista umrle?

Kurir pre 1 sat

Nakon što je nestali beloruski disident Vitalij Šišov pronađen obešen u parku u Kijevu, ukrajinska policija je otvorila istragu ubistva. Opozicija optužuje režim Aleksandra Lukašenka za ubistvo aktiviste koji je bio aktivni učesnik antirežimskih protesta.

Dvadesetšestogodišnji aktivista vodio je Belorusku kuću u Ukrajini (BDU), koja pomaže Belorusima koji beže od progona vlasti i bio je vrlo aktivan na društvenim mrežama. View this post on Instagram A post shared by Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) (@beldomua) Lukašenko, koji je na vlasti od 1994. godine, u ratu je sa disidentima otkako su izbili masovni protesti u zemlji, nakon njegovog sumnjivog reizbora za predsednika, kad je 9 avgusta 2020. navodno dobio 80 odsto