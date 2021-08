Vučić naterao Vučevića da podnese istu prijavu koju je već podneo Vuletić

Nova pre 2 sata | Autor:Jovana Aleksić

Krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, čije je podnošenje najavio sam predsednik pre dve večeri rekavši da će je podneti sam protiv sebe, a onda je sutradan promenio mišljenje, pa je to danas ipak učinio njegov partijski drug Miloš Vučević, već je podneta, a to je pre šest meseci učinio bivši potpredsednik Partizana profesor Vladimir Vuletić. Zbog najave da će podneti krivičnu prijavu protiv sebe samog, odnosno da će to po njegovom nagovoru uraditi neko iz