Vremenska prognoza - 4. avgust

RTS pre 2 sata

Oblaci koji su iznad Slovenije, do jutru će stići do Vojvodine pa tamo može biti kratkotrajne kiše i pljuska. U ostalim predelima sunčano i 2-3 stepena toplije nego danas. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna od 31 do 36. U Beogradu vedro i 32 stepena. Četvrtak već severu zemlje donosi naoblačenje, kišu, ali i vremenske nepogode.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 04.08.2021. Sreda Preovlađivaće sunčano i toplo, samo ujutru u Vojvodini uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren jugozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 31 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 80%. 05.08.2021. Četvrtak Ujutru i pre podne pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, pa će usled fenskog