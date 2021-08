Najnovija prognoza do kraja nedelje: Meteorolog Đurić najavio pljuskove sa grmljavinom, a za vikend još jedan preokret!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Tanjug/Novosti Nakon vrelih dana i temperatura do 40°C, konačno uživamo u uobičajenim temperaturama za ovo doba godine i u prijatnom letnjem vremenu.

U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano, na severu i u Beogradu povremeno uz umerenu oblačnost, a na jugozapadu lokalno uz pljusak. Maksimalna temperatura od 28°C na severu do 34°C na jugu Srbije, u Beogradu do 30°C, navodi meteorolog Đorđe Đurić. Bez bitnije promene i u sredu, uz stepen-dva više temperature i one će biti od 30°C na severu do 35°C na jugu Srbije, u Beogradu do 32°C. Očekuje se sunčano, a na severu nešto više oblačnosti, ali suvo, predviđa vremenska