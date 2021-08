Šta se to desilo u kapitolu? Četiri policajca koja su obezbeđivala Kapitol Hil počinila samoubistvo

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

Foto: Printskrin Youtube/RafalCwiok - Poručnik Gunter Hašida koji je bio raspoređen u tim za hitne slučajeve u okviru Odeljenja za specijalne operacije, pronađen je mrtav u svojoj kući 29. jula, saopštila je portparolka tog odeljenja za CNN Kristin Mecger.

Drugi policajac MPD -a koji je u januaru branio Kapitol, Kajl DeFrejtag, pronađen je mrtav 10. jula. NJegov uzrok smrti takođe je samoubistvo. On je u policijskoj upravi bio od novembra 2016. godine, dok je Hašida u policiji bio od 2003. The J6 Capitol Hill police are dropping like flies they are apparently being Jeffrey Epsteined, Just in case the American people didn't know by now we're not living in Kansas anymore ! https://t.co/SER4tImhyt — Logical Extreme