Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Danas pre 1 sat  |  Index.hr
Objavljen prvi intervju Trampa nakon susreta s Putinom, imao je poruku za Zelenskog

Američki predsednik Donald Tramp je neposredno nakon završetka konferencije za novinare sa Putinom dao intervju Šonu Hanitiju iz Foks njuza, koji je poznat kao vatreni pristalica američkog predsednika i koji je vodio i kampanju za njega.

Ranije je objavljeno da je Tramp u intervjuu dao najviše ocene svom sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i izrazio veliko zadovoljstvo ishodom sastanka, piše Index.hr. President Trump to @seanhannity after historic summit with Putin: „The meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it’s very good when they get along. I think we’re pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree to it.“ pic.twitter.com/N4xYu7X06r —
