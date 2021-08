Vrućina ne jenjava ni danas: Temperatura i do 36, a sutra će biti još toplije, ipak jedan kraj Srbije odmoriće od sparine jer meteorolozi najavljuju i pljuskove

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas preovladivati sunčano i toplo, samo ujutru u Vojvodini uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar slab do umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura će biti od 14 do 20 C, najviša dnevna od 31 do 36 C. I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura oko 20 C, najviša dnevna oko 32 C. Republički hidrometeorološki zavod za danas 4.8, je izdao upozorenje na veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od oko 36 stepeni. RHMZ je upozorio da se i sutra očekuje još toplije vreme, ponegde i do 38 stepeni. Sutra se, međutim,