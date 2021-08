Sutra sunčano i veoma toplo vreme, upozorenje na lokalne nepogode sa kišom i gradom

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U većem delu Srbije sutra će biti sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do 38, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i upozorio na lokalne nepogode sa kišom i gradom.

Osveženje sa pljuskovima i grmljavinom ujutru će zahvatiti severnu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno jak i olujni, južnih pravaca i u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 24, najviša dnevna od 27 na severu, do 38 na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa