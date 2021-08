Oglasio se Đoković i poslao emotivnu poruku Nini i svima u Srbiji

Nova pre 3 sata | Autor:Dušan Marković

Novak Đoković je završio učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju bez medalje, što je srpskom teniseru teško palo.

On se nije oglašavao posle zvanične konferencije koju je imao nakon poraza u meču za bronzu u singlu i predatog meča u mešovitom dublu. Ipak, odlučio je da svoje ztiske sa Igara podeli sa navijačima prekod ruštvenih mreže, ostavivši poruku na Instagramu. „Velika je čast bila predstavljati Srbiju na Olimpijskim igrama. Žao mi je što se ono posebno iskustvo nije završilo sa jednom od medalja za mene, ali me to čini još motivisanijim da nastavim sa radom i da se