Policajac i napadač ubijeni ispred Pentagona: Detalji drame u SAD (foto/video)

Foto: Printscreen/Tviter/ Tokom jutrošnje pucnjave na autobuskoj okretnici kod zgrade Pentagona u Vašingtonu, jedan oficir policije Pentagona je na smrt izboden nožem, a najmanje jedna osoba je pogođena tokom pucnjava, potvrdila su dva dobro upućena anonomna izvora.

BREAKING NEWS: Pentagon police officer killed in attack outside Department of Defense headquarters https://t.co/pcpXT4EfUd — Fox News (@FoxNews) August 3, 2021 Ispaljeno je više hitaca, ali nije odmah bilo jasno šta se dogodilo, ko je pucao i kakvo oružje je osumnjičeni koristio. Šef Agencije za zaštitu snaga Pentagona Vudrov Kuse pružiće uskoro više informacija o događaju sa sekretarom za štampu Pentagona DŽonom Kirbijem. Pentagon Reopens After Lockdown For Short