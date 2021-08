Nadal igra pod žestokim bolom: Rafa preživeo prvi meč posle Rolan Garosa, ali pitanje je da li može na Ju-Es open

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: AP Nadalu je za pobedu u prvom meču posle Rolan Garosa bio potreban treći set i taj-brejk, ali je na kraju uspeo da slavi protiv 192. tenisera sveta posle tri sata igre.

Španac nije igrao od poraza od Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa u junu, propustivši tako i Vimbldon i Olimpijske igre. Bilo je bolova protiv Soka, ali je po ko zna koji put u karijeri Nadal igrao preko praga bola. „Bolelo me je stopalo. Nadam se da će sutra biti bolje. Pobeda svakako pomaže. Potrebni su mečevi posle mesec dana, ipak nisam bio u kondiciji. Ali to je deo procesa i ja to znam, mnogo puta u karijeri sam prošao kroz sve to. Zato ne brinem.