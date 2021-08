U Prištini pobeđuje mentalitet bunkera: Marko Đurić nakon skandalozne odluke lažne države - "Podstiču konfrontaciju i sukobe"

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto Tanjug Đurić je, komentarišući današnju odluku Skupštine Kosova da ne poštuje Vašingtonski sporazum, kazao da se to ne odnosi samo na već postignute sporazume već i one buduće jer se ne može imati poverenje u proces dijaloga ako neko elementarne obaveze koje je preuzeo nije spreman i da sprovede. "To nije teranje inata samo Srbiji", kazao je Đurić, koji je u Vašingtonu prisustvovao potpsivanju sporazuma koji su odvojeno potpisali predsednik predsednik Srbije