Vaterpolisti ponovo osvojili olimpijsko zlato! Veliki trijumf naših šampiona, ovu generaciju ćemo večno pamtiti!

Alo pre 2 sata

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Grčku (13:10) u finalu Olimpijskih igara

Bio je ovo uzvudljiv meč. Obe ekipe su dale sve od sebe, nisu se predavali, ali "Delfini" su uspeli da dođu do do drugog uzastopnog olimpijskog zlata. Iako je Srbija bila apsolutni favorit u ovom meču, nisu se dali Grci. Naši momci su stalno bili korak ispred, došli su rivali par puta do izjednačenja, ali nijednom nisu uspeli da povedu. Na poluvreme "delfini" su otišli sa minimalnom prednošću (9:8) kada je Andrija Prlainović bio precizan pred sam kraj četvrtine. U