Povećana opasnost od požara: Danas će biti pakleno visoke temperature - i sledeće nedelje veoma toplo

Danas vreme sunčano i vrućina u svim krajevima. Krajem dana na severu Vojvodine razvoj oblaka sa malom šansom za kratkotrajne lokalne pljuskove. Vetar slab južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 23°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Beograd: U nedelju sunčano i vrućina. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 23°C, a maksimalna oko 36°C. Niš: U