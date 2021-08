U Srbiji i danas veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 22, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu Vojvodine ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna oko 36 stepeni.