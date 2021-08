Na poslednji dan olimpijskih igara: Japanski meteorolozi upozorili na dolazak tajfuna

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Olimpijsko selo u Tokiju Foto AP Nacionalna meteorološka služba je saopštila da se tajfun Mirina, prema podacima dobijenim u u 21 čas, trenutno nalazi u Pacifiku, na jugu Japanskog arhipelaga, da se kreće brzinom od oko 25 kilometara na sat, kao i da je praćen jakim udarima vetra, velikim talasima i obilnom kišom, prenosi agencija Kjodo.

U istom izveštaju se navodi da se tajfun nalazi na oko 170 kilometara u pravcu jug-jugozapad od ostrva Hačijo koje je deo arhipelaga Izu, otprilike 100 kilometara južno od Tokija i da u svom centru nosi vetrove brzine oko 108 kilometara na sat. Tajfun ''Mirina'' bi do sutra uveče mogao da bude praćen vetrovima brzine i do 126 kilometara na sat i padavinama do 180 milimetara koje se prognoziraju za regon Kanto-Košin, ali i za glavni grad Tokio, dok će se kasnije