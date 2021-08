Toplo vreme, na jugu i istoku Srbije s temperaturom do 37

N1 Info pre 58 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano, sa temperaturom od 33 na severu, do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Posavini i Podunavlju ujutru se očekuje oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a tokom dana u svim predelima pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša od 33 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. Vetar slab do umeren, severozapadni. U Beogradu ujutro umereno