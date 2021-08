Avgust ne odustaje od vreline – i danas do 37 stepeni

RTS pre 58 minuta

U najvećem delu Srbije, kao i prethodnih dana, danas će biti sunčano i toplo, uz temperaturu do 37 stepeni. Pljuskovi se, po podne, očekuju jedino na planinama.

U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme. Uslova za kišu, duž Dunava i Save, biće ujutru. Na planinama, na jugozapadu zemlje, posle podne mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura iznosiće od 17 do 22 stepena na Celzijusovoj skali. Najviša dnevna temperatura od 33 stepeni na severu Srbije, do 37 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu ujutro umereno oblačno, pa je moguća i pokoja kap kiše, ali se očekuje sunčan dan i temperatura do 34 stepena. Pomoćnik direktora u