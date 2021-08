Dodik potvrdio: Sednica Predsedništva BiH nije održana - Važniji su mi zaključci Narodne skupštine RS

Večernje novosti pre 11 minuta | Tanjug

Foto Tanjug - Dakle, sad mi treba da trčimo i da objašnjavamo nešto što je netačno u suštini i što je bolesna stvar BN televizije - rekao je Dodik novinarima, prenela je RTRS.

On je to rekao povodom teksta objavljenog na sajtu BNTV u kojem se navodi da je "dokazano da je Dodik učestvovao u radu Predsedništva BiH". Precizirao je da je zahtev za održavanje sednice došao juče, ali da je on preko svoje službe odgovorio da nije za telefonsku sednicu. - Jedino moje učešće u tome je što sam odbio zasedanje telefonski. Dakle, da bi se zakazala telefonska sednica treba da se usaglase sva tri člana. Ja nisam bio tamo, nije ni zakazana. Imaju sad