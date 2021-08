"Veliki pojas je zahvatio požar": Crnogorski vatrogasci brane sela oko Cetinja od vatrene stihije: Maksimalno smo iscrpljeni

Blic pre 1 sat

Cetinjski vatrogasci i danas su se borili s požarima, a iz Službe zaštite i spašavanja navode da je vatra zahvatila širok pojas, te da su stalno na terenu. - Veliki pojas je zahvatio požar baš veliki, znači to je četiri, pet sela.

Mi branimo kuće, ali kažem do lokalizaciji samo kiša može pomoći - kazao je za TVCG Miloš Ćećanović, v.d. komandira Službe zaštite i spašavanja Cetinje. Cetinjskim vatrogascima koji su stalno na terenu pomažu kolege iz Nikšića, Kotora i Budve. - Maksimalno smo iscrpljeni, znači bukvalno se radi čitav dan i preko noći. Nema slobodnog dana, svakog dana na terenu su po tri posade, 10 do 12 ljudi, plus ljudi sa strane što smo uključili. Uputili smo poziv