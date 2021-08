Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, temperatura do 34 stepena

Danas pre 54 minuta | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturom do 34 stepena, saopštio je Repiblički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 31 do 34. Vetar slab do umeren, istočnog pravca. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna oko 33. Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba, a kod meteoropata su mogući glavobolјa i promenlјivo raspoloženje.