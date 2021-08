Osveženja će biti, najavio RHMZ, a pre toga upozorenje

Prva pre 1 sat | Tanjug, B92.net

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar istočnih pravaca. Jutarnja temperatura od 13 do 20 C, najviša dnevna od 31 do 34 C.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar istočnih pravaca. Jutarnja temperatura od 16 do 20 C, najviša dnevna oko 33 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do utorka očekuje pretežno sunčano i natprosečno toplo vreme, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 C. Zatim će uslediti svežije vreme, a u sredu i četvrtak, uz promenljivu oblačnost mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u