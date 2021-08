Haiti: Žrtve i razaranja u zemljotresu jačine 7,2 stepena

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Prema snimcima očevidaca, zabilježena je velika materijalna šteta, a potvrđeno je da ima žrtava.

Zemljotres jačine 7,2 stepeni po Richterovoj skali pogodio je u subotu Haiti, saopćio je Američki geološki zavod (USGS). Epicentar zemljotresa bio je osam kilometara od grada Petit Trou de Nippes, na dubini od 10 kilometara, saopćio je USGS, prenosi Tanjug, pozivajući se na Reuters. USGS je izdao crveni alarm za broj žrtava, navodeći da će njihov broj vjerovatno biti veliki te da su razaranja većih razmjera. Today, Haiti took great damage after the 7.2 magnitude