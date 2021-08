Siniša Kovačević: Lično sam video Velju Nevolju kod Vučića

Nova pre 1 sat | Autor:Danilo Savić

Reditelj i potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević rekao je da je jednom prilikom lično video Veljka Belivuka na terasi Predsedništva Srbije.

Siniša Kovačević je prilikom gostovanja u emisiji „Bez ustručavanja“ rekao je da je lično video kako Veljko Belivuk sedi na terasi Predsednštva Srbije. „Niko ne pita predsednika Srbije kako je moguće da je toliko kivan na Belivuka, a da je do juče rasturao demonstracije. Šta se to dogodilo preko noći. Ja sam lično, prošao pored Velje Belivuka i video ga kako sedi na terasi Predsedništva. Ja, lično“, rekao je Kovačević. On je dodao da je spreman da ide na poligraf