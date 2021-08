Joveljić asistirao kroz trojicu, lepim potezom se predstavio Americi VIDEO

Nova pre 3 sata | Autor:Miloš Ljubisavljević

Dejan Joveljić, nekadašnji napadač Crvene zvezde odmah je privukao pažnju tek što je stigao u Los Anđeles Galaksi.

Neočekivan potez prelaska iz Evrope na američki kontinent sa svega 22 godine, mnoge u Srbiji jeste iznenadio, ali izgleda da će se Joveljić dobro snaći. On je u pobedi Galaksija nad Minesotom u subotu na nedelju, asistirao Francuzu Kevinu Kabralu za pogodak u 43. minutu. Joveljić je to uradio veoma pametno, dodavanjem kroz odbranu Minesote, kada su ispala iz igre čak trojica igrača. Just. Too. Quick. 💨 Kevin Cabral with the opener for #LAGalaxy!