Za lečenje malog Boška potrebno još 300.000 evra do petka

Danas pre 2 sata | N1

Za lečenje šestomesečnog Boška Guglete, koji boluje od spinale mišićne atrofije, nedostaje još 300.000 evra, rekla je za N1 majka dečaka.

To znači da je za poslednja dva dana prikupljeno 150.000 evra, ali vremena je sve manje. Novac mora biti sakupljen do petka, 20. avgusta. Boško Gugleta traba da ide na lečenje u Mađarsku iz novosadske Dečje bolnice u kojoj leži već osam nedelja. On u Budimpešti treba da primi terapiju, odnosno najskuplji lek na svetu – Zolgensmu. Donacije su moguće na sledeći način: Slanjem SMS poruke: Upišimo 1032 i pošaljimo SMS na 3030 Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo