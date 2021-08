RHMZ najavio naglu promenu vremena: Stiže jače osveženje, temperatura pada za 10 stepeni, upaljen i meteo alarm

Kurir pre 10 sati

Danas se očekuje zahlađenje za 8 do 10 stepeni uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar i promenlјivu oblačnost, ponegde sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, do kraja dana proširiće se na veći deo zemlјe, najavio je RHMZ.

Veoma toplo vreme zadržaće se samo na jugu, jugoistoku i istoku Srbije. Do petka dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 29 stepeni, zatim u postepenom porastu. U Srbiji će jutro biti suvo i toplo vreme, a kasnije u toku dana biće uslova za pljuskove sa grmljavinom mestimično. Ujutru na severu Srbije pad temperature uz promenljivu oblačnost ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a do kraja dana slično vreme i u ostalim krajevima,