Konačno osveženje, stiže kiša i pad temperature za desetak stepeni

RTS pre 1 sat

Prema najavama meteorologa, u Srbiju bi danas trebalo da stigne dugoočekivano osveženje koje će temperaturu spustiti i za deset stepeni.

Dan pred nama doneće zahlađenje uz promeljivu oblačnost ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će najpre ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve zemlje, a do kraja dana proširiće se i na ostale delove Srbije. Samo će se na jugu i istoku zadržati veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 26 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije. Za sredu i četvrtak takođe se