"Oni su prevaranti i treba da se sankcionišu": Estrada podržala zabranu ulaska Džale i Bube u Srbiju: "Samo da odluka bude trajna"

Blic pre 2 sata | V.M.

Zabranu ulaska u Srbiju Bubi Koreliju i Džali Bratu podržali su mnogi pevači.

Među njima su Dragica Radosavljević Cakana, Maja Nikolić i Đorđe David. Ovakvu odluku država je donela nakon skandala na koncertu u Nišu, gde je obezbeđenje ovog sarajevskog dvojca bacilo njihovog fana sa bine. - Ne zanimaju me nikakvi Džale i Bube niti šta oni rade i kakvu muziku ti prevaranti rade. S obzirom na to da im je omogućeno da ovde rade i ponašaju se bahato već dugi niz godina, sada je meni lično smešno da to komentarišem na drugačiji način nego ovako -