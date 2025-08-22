Slavlje u domu emine Jahović! Svi na nogama, čestitke se samo nižu, pevačica blista od sreće (foto)

Blizak odnos uprkos daljini

Emina Jahović važi za jednu od naših najlepših pevačica, a s vremena na vreme oglasi se na Instagramu i podeli neku aktivnost iz svog života. Danas je imala poseban razlog za slavlje i objavila radosne vesti na svom profilu. Naime, njena starija sestra, Sabina Jahović, danas slavi rođendan, a pevačica joj je od srca čestitala, objavivši emotivnu fotografiju svoje sestre i majke. Instagram – Moja prelepa seko, želim ti najsrećniji rođendan. Neka te Bog čuva i vodi