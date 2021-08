Raspisan javni poziv za realizaciju programa „Moja prva plata“

Danas pre 2 sata | FoNet

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da je danas raspisala Javni poziv za realizaciju programa „Moja prva plata“ koji će biti sproveden kroz četiri faze.

Prva faza namenjena je poslodavcima koji od 20. avgusta do 20. septembra mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza namenjena je nezaposlenima koji od 1. do 31. oktobra mogu da se prijave na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. U trećoj fazi poslodavci će odabirati prijavljene nezaposlene, i konačan izbor poslodavaca iz privatnog sektora biće obavljen 1. do 15. novembra, a konačan izbor poslodavaca iz javnog sektora od 16. do 30. novembra. U roku od 15