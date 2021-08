Grenel podržao Vučića i napisao: Licemerje Tvitera u punom sjaju

Nova pre 8 sati | Autor:Milica Božinović

Ričard Grenel, bivši izaslanik nekadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine, podržao je stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića o odluci Tvitera da nalozima pojedinih medija u Srbiji dodeli oznaku da sarađuju s Vladom Srbije, navodeći da se radi o licemerju.

Naime, Grenel je upravo na Tviteru napisao da ova društvena mreža gubi uticaj. „Licemerje Tvitera u punom ‘sjaju’ – i svetskim liderima je dosta. Tviter gubi uticaj“, poručio je Grenel i tagovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i podelio vest Asošiejted Presa u kojem se navodi da je Vučić povodom odluke Tvitera rekao da jedva čeka da mu isključe (Tviter) nalog, da bude „još jedan Tramp u svetu“. . @Twitter hypocrisy on full display – and world leaders have had