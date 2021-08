Danas sunčano i toplo, tokom dana oblačnost i kratkotrajna kiša: Temperatura do 31 stepen

iKragujevac pre 3 sata

Prvog dana vikenda u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umerne razvoj dnevne oblačnosti, dok je na jugu ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

Duvaće slav i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. I u Kragujevcu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 17, a najviša oko 30 stepeni. U nedelju i ponedeljak biće pretežno sunčano i toplo. U ponedeljak posle podne na severu, a u utorak i sredu i u ostalim krajevima biće promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i