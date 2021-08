Sunčana i topla nedelja: Danas do 33 stepena, ubrzo nam stiže osveženje s kišom

Kurir pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije sa temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Početkom radne nedelje biće takođe, pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severozapadu naoblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i pojačanju. Najniža temperatura od 11 do 20, a najviša od 28 do 35 stepeni. U