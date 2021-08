Spremite se za osveženje od utorka, do kraja nedelje prijatne temperature

RTS pre 1 sat

Prema najavama RHMZ-a, sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 35 stepeni. Od utorka osetno svežije u celoj zemlji uz pad temperature za oko desetak stepeni.

Na jugu i istoku Srbije sutra će biti veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 35 stepeni, upozorio je Republički hidrometerološki zavod. Posle podne, uveče i tokom noći na severu i zapadu naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar, posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i pojačanju. Jutarnja temperatura od 11 do 20, najviša dnevna od 29 na severozapadu do 35