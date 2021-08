Vučić najavio mogućnost da povećanje penzija prati rast plata

Politika pre 13 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se truditi da ubuduće povećanje penzija prati rast plata.

Vučić je na sednici Glavnog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) rekao da su penzije danas najveće u savremenoj istoriji Srbiji, što, kako je dodao, ne znači da ne moraju da rastu brže. On je rekao da je dobro razumeo ključni zahtev koji je predsednik PUPS-a Milan Krkobabić izneo na sednici Glavnog odbora a to je da penzije prate rast plata. „Nisam siguran da će sto odsto to moći da bude tako a imate moje obećanje da ću se truditi”, rekao je Vučić.