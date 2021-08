Vučić o ekonomiji, penzijama ali i o Titu

Vesti online pre 4 sati | Vesti online

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će država nastojati da penzije brže rastu, da procenat rasta bude blizu procenta povećanja plata, dodajući da se država trudi da pomogne najstarijima na sve moguće načine kroz jednokratna davanja.

Vučić je, na Glavnom odboru PUPS-a, kazao da jesu penzije u Srbiji najveće, ali da to ne znači da su dovoljne, dobre, i da su rasle dovoljnom brzinom. On je, u vezi sa jednokratnom pomoći od 20.000 dinara, najavljenom za februar, rekao da ona sigurno neće svima podjenako značiti. – Možete zamisliti koliko će značiti onima koji imaju penziju od 25.000 dinara ili poljoprivrednim penzionerima, koji će tako dobiti mnogo više od svoje penzije – rekao je Vučić. On je