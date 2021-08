Avganistanka se porodila u američkom vojnom avionu: Sleteli u bazu Ramštajn, dobila trudove na 8.346 metara

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

Foto: Arhiva Kako prenosi CNN, ona je tokom drugog dela leta iz Kabula do Nemačke dobila trudove.

Vazdušne snage SAD navode da je došlo do komplikacija dok je avion leteo na 8.346 metara visine zbog nižeg vazdušnog pritiska u avionu. Ali pošto je trudnici pozlilo, komandant je sputio avion da bi se povećao vazdušni pritisak i tako spasio njen život. MT @Oriana0214 The aircraft commander made the decision to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize & save the mother’s life. Upon landing, Airmen from the 86th MDG came