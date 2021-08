Abazović: Bezbedonosna situacija biće mirna i nakon ustoličenja Joanikija

Danas pre 3 sata | Beta

Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da država garantuje da će bezbednosna situacija biti mirna i nakon 5. septembra za kada je zakazano ustoličenje mitropolita Crnogorsko primorskog Joanikija (Mićovića) u Cetinjskom manastiru. „Nikakvih vanrednih aktivnosti nema.

A što se tiče javnih okupljanja, apsolutno smo spremni da garantujemo ustavna prava svim građanima. Oni koji žele da protestuju to mogu da čine na miran način uz obavezu prijavljivanja skupa što se sada nije desilo. I oni motivisani religijskim slobodama mogu to da obavljaju bez restrikcije“, rekao je Abazović. On je u dnevniku Televizije Crne Gore rekao da nikome, osim nekim kriminalnim organizacijama, ne odgovara pogoršanje bezbednosne situacije. Prema njegovim