Krivokapić: Cetinjski manastir mesto mitropolita, zašto bi sad neko išao u Podgoricu

Vesti online pre 2 sata | Vijesti

“Pravo izbora ustoličenja nije u nadležnosti niti Vlade, niti Skupštine, niti Saveta za odbranu i bezbednost. To je isključivo i samo pravo onoga koji treba to da odradi, a to je mitropolit i Mitropolija crnogorsko-primorska. Ta saznanja da neko može da menja mesto i lokaciju su za mene iznenađenje, ali u svakom slučaju treba sve preispitati”, kazao je predsednik Vlade Zdravko Krivokapić, odgovarajući na pitanje kako komentariše izjavu predsednika Skupštinskog odbora za bezbednost Milana Kneževića koji je

– Crkveni velikodostojnici znaju da je Cetinjski manastir mesto mitropolita. Zašto bi sad neko išao u Podgoricu? Ako bi išao u Podgoricu, sutra bi trebalo da ide možda van Crne Gore. Mera našeg života je poštovanje jednih drugih i života zajedno. Mi nemamo drugog prostora. Možda neko ima, ali ja nemam rezevnu varijantu. Moja varijanta je Crna Gora. Svaki put kada se ujutro probudim prva pomisao mi je Crna Gora. Nije mi pomisao moja porodica, nego Crna Gora i sve